Дума приняла закон о заключении договоров с преподавателями вузов минимум на три года

Госдума одобрила законопроект, согласно которому трудовые договоры с преподавателями вузов могут заключаться на срок не менее трех лет.

Госдума одобрила законопроект с поправками в статью 332 ТК, согласно ему трудовые договоры с преподавателями вузов могут заключаться на срок не менее трех лет.

Документ был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда от 15.07.2022 № 32-П. Суд признал действующие нормы ТК РФ не соответствующими Конституции РФ, поскольку они допускают произвольное определение работодателем срока трудового договора, а также сроков продления срочного трудового договора при избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им должности.

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