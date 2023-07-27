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Кадровые документы

Дума приняла закон о заключении договоров с преподавателями вузов минимум на три года

Госдума одобрила законопроект, согласно которому трудовые договоры с преподавателями вузов могут заключаться на срок не менее трех лет.
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Госдума одобрила законопроект с поправками в статью 332 ТК, согласно ему трудовые договоры с преподавателями вузов могут заключаться на срок не менее трех лет.

Документ был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда от 15.07.2022 № 32-П. Суд признал действующие нормы ТК РФ не соответствующими Конституции РФ, поскольку они допускают произвольное определение работодателем срока трудового договора, а также сроков продления срочного трудового договора при избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им должности.

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Комментарии

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