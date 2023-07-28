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Мошенничество

Росфинмониторинг: экономические преступления стали более изощренными

Мошенники пользуются инновационными технологиями, быстрым интернетом и мобильной связью, чтобы красть деньги жителей страны.
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Из-за развития новых технологий и быстрой связи между регионами экономические преступления с каждым годом становятся более изощренными. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда.

В России, например, значительную долю сейчас занимает мошенничество с использованием электронных средств платежа: банковские карты, электронные кошельки и так далее, — сказал Герман Негляд.

Сейчас у 82% жителей России есть хотя бы одна банковская карта. Треть из них сталкивалась с финансовыми мошенниками.

Злоумышленники звонят своим жертвам и представляются в том числе сотрудниками Росфинмониторинга.

Обычно в таких схемах клиентов пугают заморозкой средств и тем, что нужно оплатить «налог на легализацию». Затем просят сообщить данные банковской карты или другую чувствительную информацию.

Комментарии

1
  • Логотип Алексей Т
    Алексей Т 46 минут назад

    Бух-оптимист

    Запретить все цивилизационные достижения нафиг! Так и поборем мошенников. Одна проблема: как мы узнаем, что начальники всех негодяев побороли? 

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