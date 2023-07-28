Вернуть работника с удаленки в офис можно только с его согласия

Минтруд России разъяснил, вправе ли работодатель отменить соглашение о дистанционной работе.

Минтруд в письме от 01.06.2023 № 14-6/ООГ-3853 разъяснил, вправе ли работодатель отменить соглашение о дистанционной работе.

Министерство поясняет, что изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ст. 72 ТК.

Дополнительное соглашение о работе в дистанционном режиме может быть расторгнуто раньше указанного в дополнительном соглашении срока только по соглашению сторон трудового договора.