На промышленных предприятиях тоже хотят запретить сидеть в рабочих чатах с iPhone

Для сохранения безопасности и конфиденциальности сотрудникам промпредприятий запретят пользоваться iPhone на работе.

Минпромторг рекомендует промышленным предприятиям отказаться от использования iPhone в рабочих целях. Об этом пишут «РИА Новости».

Вести рабочую переписку с iPhone уже запретили сотрудникам Минпромторга, «Ростеха», Минцифры и ФТС.

Недавно мы писали, что ФСБ заподозрила Apple в тесной работе с Агентством национальной безопасности США.

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