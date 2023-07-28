Центробанк подготовил требования для банков по защите операций с цифровыми рублями

Банки должны соблюдать новые требования ЦБ, чтобы цифровые рубли были под надежной защитой.

Центробанк установил требования к мобильному банку и интернет-банку клиента, который будет работать с цифровыми рублями. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Проект положения Банка России устанавливает ряд специальных требований, которые будут применяться к банкам, помимо тех, которые уже действуют в отношении традиционных переводов. Так, документом определены требования к минимальному классу средств криптографической защиты информации при обмене электронными сообщениями, — говорится в сообщении.

Кроме того, банкам нужно использовать электронную подпись, на которую удостоверяющий центр Банка России выдал подтверждающие документы.

Под защитой будут сведения о средствах на цифровых кошельках, о транзакциях с национальной цифровой валютой. А также информация, нужная для авторизации и идентификации пользователей.

Выполнение требований обеспечит целостность и конфиденциальность информации при проведении операций с цифровыми рублями.

Замечания и предложения от банков будут приниматься до 11 августа 2023 года.