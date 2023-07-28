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Инвестиции

Интерес к ювелирным украшениям вырос на 36%

Несмотря на рост цен, потребители стали чаще покупать ювелирные украшения. Кто-то в подарок, а кто-то в качестве инвестиций.
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В 2023 году треть россиян стали чаще покупать ювелирные украшения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Тинькофф Кредит Брокера».

36% опрошенных стали чаще приобретать ювелирку, при этом 39% отмечают, что в этом году покупают украшений столько же, сколько и в прошлом.

Только каждый пятый признался, что стал реже покупать ювелирные изделия. 45% назвали удорожание основной причиной отказа от покупки. У 42% изменились приоритеты: они решили приобретать более практичные подарки.

Весной 2022 года резко выросли розничные цены на украшения. В декабре стоимость поднялась на 14,2% по сравнению с концом 2021 года.

В январе 2023 года ювелирка подорожала к предыдущему месяцу на 2,4%, в феврале – на 1,2%Ю в апреле – на 2,6%, а в мае – на 1,9%.

Чаще всего украшения покупают в подарок на день рождения (60%), на 8 Марта (32%) и на Новый год (29%).

34% назвали оптимальной стоимостью такого подарка 5-10 тыс. рублей, каждый пятый готов потратить от 11 до 15 тыс. рублей, 17% - от 16 до 30 тыс. рублей. И только 6% готовы дарить украшения дороже 30 тыс. рублей.

78% россиян покупает ювелирные изделия в офлайн-магазинах.

Представители сети «585*Золотой» сказали, что покупатели приобретают дорогие драгоценности в инвестиционных целях.

Продажи растут за счет увеличения среднего чека, подтвердили в компании Sokolov. В январе-июне 2023 года средний чек вырос на 15% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Он составил 6 571 рубль.

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