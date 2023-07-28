За взятку до 10 тысяч рублей хотят давать срок до четырех лет

Мелких взяточников могут лишить свободы на срок от трех до четырех лет.

В Госдуму внесли законопроект, который ужесточает наказание за мелкие взятки. Об этом пишет глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

Усиливается уголовная ответственность: за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тыс. рублей, будет грозить от трех до четырех лет лишения свободы, — сказано в сообщении.

У мелких взяточников также будут забирать имущество. Сейчас такая норма не прописана в законе, но ее хотят ввести, чтобы компенсировать ущерб потерпевшим.