Банки не должны блокировать залоговые счета и счета эскроу по решению ФНС

Если у компании или ИП есть налоговые долги, в банк поступает документ от ФНС на приостановку операций по счетам (по статье 76 НК).

Но приостановка идет не по всем счетам.

В частности, не подлежат приостановлению операции по специальным избирательным счетам, специальным счетам фондов референдума.

При этом НК РФ не предусмотрено неприменение статьи 76 НК в отношении иных счетов, открытых на основании договора банковского счета.

А как быть с залоговыми счетами и счетами эскроу?

Ответ на этот вопрос Минфин дал в письме от 21.06.2023 № 03-02-07/57566

При исполнении решений ИФНС о приостановлении операций по счетам банки должны учитывать положения законодательства РФ, в том числе не относящиеся к законодательству о налогах и сборах.

В частности, по нормам ГК РФ залогодатель не вправе самостоятельно распоряжаться суммой средств на залоговом счете. Значит, налогоплательщик обладает ограниченным правом собственности на средства на залоговом счете.

Также по нормам ГК РФ приостановление операций по счету эскроу, арест или списание денег с них по обязательствам депонента перед третьими лицами не допускаются.

Таким образом, приостановка по решению ИФНС не действует для залоговых счетов и счетов эскроу.

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