Замглавы Минфина, как в школе, получил двойку на заседании в Совете Федерации

Он не смог ответить, сколько доходов выпадет из бюджета после освобождения туроператоров от НДС.

Замминистра финансов Алексей Лавров не смог ответить на вопрос о том, сколько денег бюджет потеряет после того, как туроператоров освободят от НДС при продаже путевок. Об этом пишет «RG.RU».

Вы почему пришли неподготовленный? Мы вам делаем замечание. Как там за домашнее задание двойку ставят, вот мы вам ставим двойку сегодня, — пристыдила председатель палаты Валентина Матвиенко.

После чего Алексей Лавров предположительно ответил, что потери бюджета могут составить «порядка нескольких миллиардов рублей».

Сенатор это снова иронично прокомментировала: «Для вас несколько миллиардов — чашка кофе, наверное, а для нас, когда мы пытаемся найти 100 млн на детскую поликлинику или больницу, это большие деньги».

Недавно мы писали, что Госдума освободила туроператоров от НДС до 30 июня 2027 года.