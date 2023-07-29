При расчете налога на прибыль по обособке учитывают не все основные средства

Для расчета доли налога на прибыль в региональный бюджет по каждой обособке высчитывают среднюю арифметическую величину удельного веса двух показателей -- ОС и ССЧ или ФОТ.

Для распределения (доли) учитывают такие показатели:

удельный вес среднесписочной численности работников (или расходов на оплату труда);

удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества.

Ранее Минфин пояснял, что при определении удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества учитывается только остаточная стоимость основных средств.

Стоимость ОС берут по данным налогового учета.

Земельные участки – это ОС, но они не амортизируются. Поэтому их стоимость не учитывают при расчете налога на прибыль по обособке.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.04.2023 № 03-03-06/1/3787.

Разобраться с налогом на прибыль поможет наш курс повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

Вы разберетесь в деталях налогового учета и отчетности на общей системе налогообложения, обретете профессиональную уверенность и получите: