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Утилизационный сбор

С 1 августа увеличится утилизационный сбор на автомобили

Максимальная ставка для легковых автомобилей вырастет в 3,7 раза.
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С 1 августа 2023 года повысится утилизационный сбор на легковые, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Об этом сказано на сайте Минпромторга.

Утилизационный сбор повысят для компаний, которые ввозят импортные автомобили: как новые, так и с пробегом.

Ставка будет проиндексирована следующим образом:

  • на легковые автомобили сбор увеличится в 1,7-3,7 раза (в зависимости от объема двигателя);

  • на легкие коммерческие автомобили – в 2,5-3,4 раза;

  • на грузовики – в 1,7 раза;

  • на автобусы – в 2,2-4,8 раза;

  • на электробусы – в 8,7 раза.

Повышение затронет и физических лиц, если они ввозят иномарки, чтобы потом их перепродать. Они будут платить полную ставку утилизационного сбора, как и юридические лица.

Полная ставка будет для тех, кто ввозит больше одного автомобиля в год. Полный сбор начнут взимать со второй привезенной машины.

Новые ставки утилизационного сбора не действуют на физлиц, которые для личного пользования привозят не больше одной машины в год с объемом двигателя до 3 литров.

Для этой категории установлен льготный тариф – 3 400 рублей за новые авто до трех лет и 5 200 рублей за машины старше трех лет.

Если для личного пользования привезти машину объемом двигателя больше 3 литров, то придется заплатить сбор по полной ставке.

Для тех, кто привез автомобиль до 1 августа 2023 года, сохраняются прежние условия.

Индексация не затронет электромобили.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип zakharovmaxim
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