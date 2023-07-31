С 1 августа увеличится утилизационный сбор на автомобили

С 1 августа 2023 года повысится утилизационный сбор на легковые, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Об этом сказано на сайте Минпромторга.

Утилизационный сбор повысят для компаний, которые ввозят импортные автомобили: как новые, так и с пробегом.

Ставка будет проиндексирована следующим образом:

на легковые автомобили сбор увеличится в 1,7-3,7 раза (в зависимости от объема двигателя);

на легкие коммерческие автомобили – в 2,5-3,4 раза;

на грузовики – в 1,7 раза;

на автобусы – в 2,2-4,8 раза;

на электробусы – в 8,7 раза.

Повышение затронет и физических лиц, если они ввозят иномарки, чтобы потом их перепродать. Они будут платить полную ставку утилизационного сбора, как и юридические лица.

Полная ставка будет для тех, кто ввозит больше одного автомобиля в год. Полный сбор начнут взимать со второй привезенной машины.

Новые ставки утилизационного сбора не действуют на физлиц, которые для личного пользования привозят не больше одной машины в год с объемом двигателя до 3 литров.

Для этой категории установлен льготный тариф – 3 400 рублей за новые авто до трех лет и 5 200 рублей за машины старше трех лет.

Если для личного пользования привезти машину объемом двигателя больше 3 литров, то придется заплатить сбор по полной ставке.

Для тех, кто привез автомобиль до 1 августа 2023 года, сохраняются прежние условия.

Индексация не затронет электромобили.