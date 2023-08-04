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Сведения о застрахованном лице в ФСС

СФР утвердил новую форму, которая заменит СНИЛС

Новая форма учета в системе АДИ-РЕГ вступит в силу с 6 августа 2023 года.
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Фонд пенсионного и социального страхования (СФР) ввел новую форму документа, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новой форме будет указана информация о номере СНИЛС, фамилия, имя и отчество регистрируемого лица, его дата и место рождения, пол, а также дата регистрации.

С 2019 года вместо свидетельства СНИЛС пенсионный фонд предоставлял документ, который подтверждает регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе в электронной форме.

В 2023 года ПФР объединили с ФСС в Фонд обязательного пенсионного и социального страхования. Поэтому понадобилась новая форма документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе АДИ-РЕГ».

Изменения и новая форма АДИ-РЕГ вступит в силу с 6 августа 2023 года.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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