СФР утвердил новую форму, которая заменит СНИЛС

Новая форма учета в системе АДИ-РЕГ вступит в силу с 6 августа 2023 года.

Фонд пенсионного и социального страхования (СФР) ввел новую форму документа, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новой форме будет указана информация о номере СНИЛС, фамилия, имя и отчество регистрируемого лица, его дата и место рождения, пол, а также дата регистрации.

С 2019 года вместо свидетельства СНИЛС пенсионный фонд предоставлял документ, который подтверждает регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе в электронной форме.

В 2023 года ПФР объединили с ФСС в Фонд обязательного пенсионного и социального страхования. Поэтому понадобилась новая форма документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе АДИ-РЕГ».

Изменения и новая форма АДИ-РЕГ вступит в силу с 6 августа 2023 года.