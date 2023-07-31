На трансграничную торговлю со странами ЕАЭС могут ввести НДС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) собирается ввести НДС на трансграничную торговлю. Об этом пишет «RG.RU».

Соответствующие поправки ЕЭК вместе со странами ЕАЭС могут внести в Таможенный кодекс объединения.

В ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) считают, что нововведение поможет противостоять недобросовестной конкуренции.

Часто под видом обычных покупателей товар через трансгран завозят различные компании, которые имеют таким образом недобросовестное конкурентное преимущество в себестоимости продукции, — сказал директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

В маркетплейсе Ozon предупредили, что после введения НДС с рынка уйдет часть электроники: будет меньше телефонов, ноутбуков, планшетов и комплектующих. Покупатели с низкими доходами не смогут позволить себе приобрести устройства.

Wildberries также заявил, что решение об НДС затруднит торговлю между странами и приведет к росту цен для потребителей из России.

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