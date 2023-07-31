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НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

На трансграничную торговлю со странами ЕАЭС могут ввести НДС

Представители маркетплейсов уверены, что такое решение затруднит торговлю и приведет к росту цен.
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) собирается ввести НДС на трансграничную торговлю. Об этом пишет «RG.RU».

Соответствующие поправки ЕЭК вместе со странами ЕАЭС могут внести в Таможенный кодекс объединения.

В ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) считают, что нововведение поможет противостоять недобросовестной конкуренции.

Часто под видом обычных покупателей товар через трансгран завозят различные компании, которые имеют таким образом недобросовестное конкурентное преимущество в себестоимости продукции, — сказал директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

В маркетплейсе Ozon предупредили, что после введения НДС с рынка уйдет часть электроники: будет меньше телефонов, ноутбуков, планшетов и комплектующих. Покупатели с низкими доходами не смогут позволить себе приобрести устройства.

Wildberries также заявил, что решение об НДС затруднит торговлю между странами и приведет к росту цен для потребителей из России.

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Комментарии

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