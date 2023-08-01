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Интернет и IT

Роскомнадзор закупает Apple для исследований

Ведомство будет проверять безопасность электроники, а также тестировать работу устройств, если фирма Apple решит их отключить.
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Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) закупил 54 мобильных устройства зарубежного производства на 2,3 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Электроника нужна Роскомнадзору, чтобы проверить защищенность и работу устройств, если они будут отключены фирмой Apple.

Закупка оборудования осуществляется в целях исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет, — сообщили в ГРЧЦ.

Победителем закупки стала компания «Айти-ресурс». Она должна поставить 16 смартфонов iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, четыре iPhone без указания модели и четыре iPad.

Помимо этого, ведомство закупило еще 21 смартфон других производителей Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo.

Причем, Apple и Samsung официально не поставляют свою продукцию в РФ.

В июне мы писали, что ФСБ вместе с ФСО раскрыли операцию американских спецслужб, которые атаковали вирусами пользователей iPhone.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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