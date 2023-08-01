Роскомнадзор закупает Apple для исследований

Ведомство будет проверять безопасность электроники, а также тестировать работу устройств, если фирма Apple решит их отключить.

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) закупил 54 мобильных устройства зарубежного производства на 2,3 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Электроника нужна Роскомнадзору, чтобы проверить защищенность и работу устройств, если они будут отключены фирмой Apple.

Закупка оборудования осуществляется в целях исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет, — сообщили в ГРЧЦ.

Победителем закупки стала компания «Айти-ресурс». Она должна поставить 16 смартфонов iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, четыре iPhone без указания модели и четыре iPad.

Помимо этого, ведомство закупило еще 21 смартфон других производителей Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo.

Причем, Apple и Samsung официально не поставляют свою продукцию в РФ.

В июне мы писали, что ФСБ вместе с ФСО раскрыли операцию американских спецслужб, которые атаковали вирусами пользователей iPhone.