Для работодателей изменили порядок и форму направления сведений в военкомат

Опубликовано постановление правительства от 25.07.2023 № 1211.
Дело в том, что ранее были приняты поправки в закон о воинской обязанности.
Раньше работодатели должны были передавать сведения в течение 2 недель по запросам военкомата.
Теперь сведения о гражданах (состоящих и не состоящих, но обязанных состоять) работодатели обязаны направлять в военкоматы в течение 5 дней со дня их изменения.
То есть, не по запросу военкомата, а по факту изменения сведений.
Эту норму учли в обновленному положении о воинском учете.
Направлять сведения работодателям разрешат через Госуслуги.
Также изменили приложение №2 к положению о воинском учете. Это форма сведений, которые работодатели должны передавать при приеме и увольнении работника.
Вместо военно-учетной специальности надо указывать серию и номер паспорта и СНИЛС работника.
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