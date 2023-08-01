Для работодателей изменили порядок и форму направления сведений в военкомат

Работодатели обязаны направлять в военкоматы сведения о работниках, подлежащих воинскому учету. Положение о воинском учете уточнили.

Опубликовано постановление правительства от 25.07.2023 № 1211.

Дело в том, что ранее были приняты поправки в закон о воинской обязанности.

Раньше работодатели должны были передавать сведения в течение 2 недель по запросам военкомата.

Теперь сведения о гражданах (состоящих и не состоящих, но обязанных состоять) работодатели обязаны направлять в военкоматы в течение 5 дней со дня их изменения.

То есть, не по запросу военкомата, а по факту изменения сведений.

Эту норму учли в обновленному положении о воинском учете.

Направлять сведения работодателям разрешат через Госуслуги.

Также изменили приложение №2 к положению о воинском учете. Это форма сведений, которые работодатели должны передавать при приеме и увольнении работника.

Вместо военно-учетной специальности надо указывать серию и номер паспорта и СНИЛС работника.