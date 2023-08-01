Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Воинский учет

Для работодателей изменили порядок и форму направления сведений в военкомат

Работодатели обязаны направлять в военкоматы сведения о работниках, подлежащих воинскому учету. Положение о воинском учете уточнили.
38

Опубликовано постановление правительства от 25.07.2023 № 1211.

Дело в том, что ранее были приняты поправки в закон о воинской обязанности.

Раньше работодатели должны были передавать сведения в течение 2 недель по запросам военкомата.

Теперь сведения о гражданах (состоящих и не состоящих, но обязанных состоять) работодатели обязаны направлять в военкоматы в течение 5 дней со дня их изменения.

То есть, не по запросу военкомата, а по факту изменения сведений.

Эту норму учли в обновленному положении о воинском учете.

Направлять сведения работодателям разрешат через Госуслуги.

Также изменили приложение №2 к положению о воинском учете. Это форма сведений, которые работодатели должны передавать при приеме и увольнении работника.

Вместо военно-учетной специальности надо указывать серию и номер паспорта и СНИЛС работника.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    48
    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса

    7 типичных нарушений налоговых инспекторов при выездной налоговой проверке

    В этой статье изложен правовой анализ существенных нарушений, допущенных налоговыми инспекторами при проведении выездной налоговой проверки (далее ВНП или Проверка) в ИФНС №18 по г.Москве.

    78
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Позади самый жаркий месяц лета, но бухгалтеры по прежнему не расслабляются, а рассчитывают отпускные. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 27/2023 г.

    Самый нелюбимый месяц лета остался лишь в воспоминаниях, теперь бухгалтеры наконец-то могут отдохнуть (хотели бы мы сказать), но теперь они рассчитывают отпускные.

    Позади самый жаркий месяц лета, но бухгалтеры по прежнему не расслабляются, а рассчитывают отпускные. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 27/2023 г.
    48
    Логотип Налоговый юрист НДФЛ НДС УСН
    Налоговый юрист НДФЛ НДС УСН
    3-НДФЛ

    Налоговый вычет за лечение, обучение, фитнес, страхование без декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов

    Президентом подписан закон 389-ФЗ от 31.07.2023 о получении социального вычета в упрощенном порядке.

    143
    Логотип zakharovmaxim
    zakharovmaxim

    Как выиграть спор с налоговой: инструкция для компаний, к которым пришла проверка

    В Госдуму внесли законопроект, который предлагает возбуждать уголовное дело, минуя этап выездной проверки налоговой. Идею передавать материалы в следственные органы вне зависимости от стадии дела уже поддержали ФНС и сами органы. Давайте разбираться, что нужно делать, если в вашу компанию пришла налоговая, и как с ней судиться.

    Как выиграть спор с налоговой: инструкция для компаний, к которым пришла проверка
    49
    Логотип alrudak
    alrudak

    Переводчик ChatGPT против моего: кто кого?

    Я видел много статей и восхищенных отзывов, в которых переводчик ChatGPT не уступает по качеству DeepL и Google, а иногда их даже превосходит. Как основателю компании Lingvanex, которая уже 6 лет занимается разработкой собственных решений по переводу, мне стало интересно насколько наше решение сопоставимо с ChatGPT.

    Переводчик ChatGPT против моего: кто кого?
    49
    Логотип MCC Group
    MCC Group

    Внебрачный союз в Сербии. Процедура регистрации. ВНЖ по внебрачному союзу

    В Сербии внебрачный союз – это форма семейных отношений, которая не была официально зарегистрирована в органах ЗАГС, но предполагает постоянное сожительство мужчины и женщины, создание семьи и/или воспитание общего ребёнка.

    33
    Логотип Novakid
    Novakid
    Пользователи интернета

    Кибербезопасность для детей: защита детей в онлайн мире

    С развитием технологий дети все чаще проводят время в интернете. Но, несмотря на все его преимущества, онлайн мир может быть опасным местом для детей.

    Кибербезопасность для детей: защита детей в онлайн мире
    23
    Читать еще