Блогеры требуют у ФНС разобраться в сливе их налоговых данных

После того, как телеграм-каналы распространили списки с подозрительными блогерами, медийные личности потребовали прекратить «сливы конфиденциальной информации».

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) направила ФНС письмо, в котором потребовала разобраться, откуда у телеграм-каналов оказались списки подозрительных звезд. Об этом пишет «Forbes».

Речь идет о публикации в телеграм-канале Mash, где сказано про топ-100 подозрительных для ФНС медийных личностей. Их подозревают в махинациях с целью неуплаты или недоплаты налогов.

В списках оказались Ольга Бузова, Ксения Бородина, Николай Соболев, Гоар Аветисян, Виктория Боня и Ида Галич.

Недавно мы писали, что налоговая уже заблокировала счета компаний Ксении Бородиной и Виктории Бони.

Ассоциация блогеров требует от сотрудников ФНС «прекратить сливы конфиденциальной информации до выявления реальных нарушений и провести внутреннее расследование».

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