ФНС заблокировала счета компаний Ксении Бородиной и Виктории Бони

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам ООО «Ксения Бородина» и ООО «Фейс Скульптор» (50% принадлежит блогеру Виктории Боне). Об этом сказано в телеграм-канале Mash.
Налоговая заблокировала денежные переводы этих компаний, поскольку информация о бизнесе не соответствует действительности.
ФНС начала активно интересоваться блогерами и медийными личностями. Под внимание службы попали Ольга Бузова, Николай Соболев, Гоар Аветисян и Ида Галич.
Сейчас ведомство составляет второй список блоргеров и артистов, которых подозревают в неуплате налогов, в применении различных схем. Например, когда создают несколько ИП на друзей и родственников, где делится общая выручка одного предпринимателя.
Недавно мы писали, что в ФНС появился особый блогерский отдел.
Уголовное дело уже возбудили против блогера Елены Блиновской, семьи Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной.
Комментарии1
если пробить фирму по названию, то оказывается что она ликвидирована 27 июня 2023 года
https://checko.ru/company/kseniya-borodina-1167746915346
Когда наконец начнут проверять достоверность информации???