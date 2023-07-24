ФНС заблокировала счета компаний Ксении Бородиной и Виктории Бони

Служба заблокировала денежные переводы для компаний блогеров. Причина — информация об их бизнесе не соответствует действительности.

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам ООО «Ксения Бородина» и ООО «Фейс Скульптор» (50% принадлежит блогеру Виктории Боне). Об этом сказано в телеграм-канале Mash.

Налоговая заблокировала денежные переводы этих компаний, поскольку информация о бизнесе не соответствует действительности.

ФНС начала активно интересоваться блогерами и медийными личностями. Под внимание службы попали Ольга Бузова, Николай Соболев, Гоар Аветисян и Ида Галич.

Сейчас ведомство составляет второй список блоргеров и артистов, которых подозревают в неуплате налогов, в применении различных схем. Например, когда создают несколько ИП на друзей и родственников, где делится общая выручка одного предпринимателя.

Недавно мы писали, что в ФНС появился особый блогерский отдел.

Уголовное дело уже возбудили против блогера Елены Блиновской, семьи Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной.