Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Блокировка счетов налоговой инспекцией

ФНС заблокировала счета компаний Ксении Бородиной и Виктории Бони

Служба заблокировала денежные переводы для компаний блогеров. Причина — информация об их бизнесе не соответствует действительности.
243

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам ООО «Ксения Бородина» и ООО «Фейс Скульптор» (50% принадлежит блогеру Виктории Боне). Об этом сказано в телеграм-канале Mash.

Налоговая заблокировала денежные переводы этих компаний, поскольку информация о бизнесе не соответствует действительности.

ФНС начала активно интересоваться блогерами и медийными личностями. Под внимание службы попали Ольга Бузова, Николай Соболев, Гоар Аветисян и Ида Галич.

Сейчас ведомство составляет второй список блоргеров и артистов, которых подозревают в неуплате налогов, в применении различных схем. Например, когда создают несколько ИП на друзей и родственников, где делится общая выручка одного предпринимателя.

Недавно мы писали, что в ФНС появился особый блогерский отдел.

Уголовное дело уже возбудили против блогера Елены Блиновской, семьи Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной.

Комментарии

1
  • Логотип Ольга Буряк
    Ольга Буряк 45 минут назад

    Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам ООО «Ксения Бородина»

    если пробить фирму по названию, то оказывается что она ликвидирована 27 июня 2023 года 

    https://checko.ru/company/kseniya-borodina-1167746915346

    Когда наконец начнут проверять достоверность информации???

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк
Клерк
УСН

Когда и как платим налог УСН за полугодие (2 квартал) 2023 года

Взгляните на календарь — уже конец июля. Пора вносить второй в этом году авансовый платеж по УСН. В статье разберемся, когда платить, какие КБК указывать и что учесть, чтобы обойтись без штрафов.

Когда и как платим налог УСН за полугодие (2 квартал) 2023 года
2
1,3 тыс.
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Налог на прибыль

Налоговый ликбез. Как держать постоянно в тонусе всю бухгалтерскую службу компании

Организации, применяющие общую систему налогообложения, обязаны считать и перечислять авансовые платежи по налогу на прибыль. В зависимости от того, какова сумма выручки, компания платит либо ежеквартально, либо ежемесячно. Минфин рассмотрел ситуацию, когда компания создана в феврале 2022 года, а ежемесячная выручка превысила 5 млн. руб. в ноябре 2022 года.

Налоговый ликбез. Как держать постоянно в тонусе всю бухгалтерскую службу компании
1
85
Логотип Клерк
Клерк
Налог на прибыль

Когда новая организация должна платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль

Если у компании на ОСНО доход за 4 предыдущих квартала менее 60 млн рублей (15 млн рублей в квартал в среднем), то она не платит ежемесячные авансы по налогу на прибыль. Но у новых компаний позади нет 4 кварталов. Как поступить?

Когда новая организация должна платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль
99
Логотип RationalAnswer
RationalAnswer
Обзоры для бухгалтера

Danone попал в крепкие хозяйственные руки, а в санкционных списках произошла ротация Тиньковых

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: ЦБ начал поднимать процентную ставку, срок военнообязанности расширяют по возрасту в обе стороны, Минцифры хочет сделать мега-базу данных для ИИ, в ЦУМе прошла онлайн-распродажа со скидками в 99,9%, а в Англии вводят уголовку за криптомемы.

53
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Депутаты предлагают передать полномочия по обеспечению лекарствами совершеннолетних больных спинальной мышечной атрофией Минздраву

Предлагается обеспечивать лекарствами больных СМА на федеральном уровне.

24
Логотип nlukina
nlukina
Подакцизные товары

Из-за страха отравиться россияне стали меньше пить. Продажи водки и коньяка в России упали за год на 16,4 и 20,3%

Продажи водки и коньяка упали на 16,4 и 20,3% за год. Такие показатели эксперты объясняют ростом нелегального рынка и заменой качественного алкоголя контрафактом.

Из-за страха отравиться россияне стали меньше пить. Продажи водки и коньяка в России упали за год на 16,4 и 20,3%
7
83
Логотип IT+Insurtech
IT+Insurtech
Обзоры для бухгалтера

Обзор ИТ-отрасли по итогам первого полугодия: какие зарплаты платят и насколько сложно найти работу

Аналитики hh.ru провели анализ рынка труда ИТ-отрасли страны и выяснили, какие зарплаты предлагает бизнес айтишникам, насколько изменились доходы в вакансиях, как сильно отличаются зарплаты опытного и начинающего ИТ-специалиста.

Обзор ИТ-отрасли по итогам первого полугодия: какие зарплаты платят и насколько сложно найти работу
90
Логотип Моё дело
Моё дело
Больничные

Как платить больничные исполнителям по договору ГПХ

С 2023 года исполнители по договорам ГПХ, кроме ИП и самозанятых физлиц, могут получать пособия по временной нетрудоспособности. Расскажем, при каких условиях выплачивают больничный по договору ГПХ в 2023 году и что для этого нужно.

Как платить больничные исполнителям по договору ГПХ
139
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Бухгалтерские программы

5 BI-платформ для финансистов и предпринимателей. Как они работают и сколько стоят?

Оперативно принимать бизнес-решения помогает BI-аналитика: технологии собирают и структурируют данные, а потом выводят результат в понятной для человека форме. Информацию можно выводить на дашборды и в разы ускорять аналитику. Разбираемся и сравниваем популярные продукты.

5 BI-платформ для финансистов и предпринимателей. Как они работают и сколько стоят?
40
Читать еще