Выявленные в ходе инвентаризации излишки облагаются налогом на прибыль

Такие доходы учитываются при расчете налога на прибыль, сообщает Минфин в письме от 21.06.2023 № 03-03-06/1/57556.
Кстати, скоро проводить инвентаризацию надо будет по новым правилам бухучета.
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» обязателен с 1 апреля 2025 года, но можно применять его раньше.
У нас есть полезный онлайн-курс «Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу».
После курса вы забудете о претензиях от налоговиков к учету, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.
В программе курса такие ФСБУ:
5/2019 «Запасы»;
25/2018 «Аренда»;
26/2020 «Капитальные вложения»;
6/2020 «Основные средства»;
27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»;
14/2022 «Нематериальные активы»;
28/2023 «Инвентаризация».
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