Выявленные в ходе инвентаризации излишки облагаются налогом на прибыль

Стоимость излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации, относится к внереализационным доходам (п. 20 ст. 250 НК РФ).

Такие доходы учитываются при расчете налога на прибыль, сообщает Минфин в письме от 21.06.2023 № 03-03-06/1/57556.

Кстати, скоро проводить инвентаризацию надо будет по новым правилам бухучета.

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» обязателен с 1 апреля 2025 года, но можно применять его раньше.

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5/2019 «Запасы»;

25/2018 «Аренда»;

26/2020 «Капитальные вложения»;

6/2020 «Основные средства»;

27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»;

14/2022 «Нематериальные активы»;

28/2023 «Инвентаризация».

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