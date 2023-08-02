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Налог на прибыль

Аренда оборудования у белорусской компании облагается налогом на прибыль по ставке 10%, а не 20%

Ситуация: белорусская компания сдает в аренду российской компании комплектующие к оборудованию. Ориентируясь на нормы соглашения об избежании двойного налогообложения от 21.04.1995 (СОИДН), компания удерживает налог на прибыль по ставке 10%. Налоговики утверждают, что ставка должны быть 20%.
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В ситуации разбиралась ФНС (письмо от 28.06.2023 № СД-4-3/8167@).

В СОИДН есть статья 11 «Доходы от авторских прав и лицензий», где ставка налога – 10%.  Именно эту статью и надо применять, утверждает ФНС.

Эта норма включает платежи любого вида, полученные в качестве вознаграждения за использование или за предоставление права использования промышленного, коммерческого или научного оборудования.

Налоговики настаивали на статье 18 «Другие доходы» со ставкой 20%, но это неправильно. Другие доходы – это, например, выигрыши и призы, благотворительная помощь, подарки, алименты.

А с аренды промышленного оборудования надо удерживать налог на прибыль 10%. Но надо убедиться, что оборудование подходит под критерии из ст. 11 СОИДН. Для этого надо ориентироваться на ОКОФ и Классификацию ОС по постановлению Правительства от 01.01.2002 № 1.

Комментарии

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