В годовую форму ЕФС-1 вместо СЗВ-СТАЖ включают не всех сотрудников, а при ликвидации компании –всех

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Бухгалтер компании, которая находится в стадии ликвидации, получила письмо из СФР о необходимости сдать подраздел 1.2 формы ЕФС-1 о стаже сотрудников.
В общем случае отчет за 2023 года надо сдать до 25.01.2024.
В этот отчет надо включать не всех сотрудников. Кого надо – перечислено в пункте 3 статьи 11 Федерального закона № 27-ФЗ о персучете.
Это, в частности, работники, которые:
имеют право на досрочную пенсию;
работали в сельском хозяйстве;
«чернобыльцы»;
чиновники;
вахтовики;
имели периоды простоя или отстранения от работы;
выполняли гособязанности с сохранением места работы;
были в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет;
были в отпуске без содержания;
мобилизованы с приостановкой трудового договора.
Если таких сотрудников в компании нет, то сдавать подраздел 1,2 формы ЕФС-1 не надо. Если есть, надо сдать отчет, включив туда только эту категорию работников.
Вместе с тем в течение года надо сдать отчет при назначении пенсии сотруднику (по запросу СФР) и в случае ликвидации компании (пункт 11 статьи 11 закона № 27-ФЗ). Для этих случаев списка определенных работников нет. То есть, при ликвидации надо сдать отчет на всех сотрудников поголовно.
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