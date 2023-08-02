В годовую форму ЕФС-1 вместо СЗВ-СТАЖ включают не всех сотрудников, а при ликвидации компании –всех

Если раньше в форму СЗВ-СТАЖ- включали всех сотрудников поголовно, даже если они весь год работали «от звонка до звонка», то сейчас правила иные. Отражать в годовом отчете надо только некоторых сотрудников.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер компании, которая находится в стадии ликвидации, получила письмо из СФР о необходимости сдать подраздел 1.2 формы ЕФС-1 о стаже сотрудников.

В общем случае отчет за 2023 года надо сдать до 25.01.2024.

В этот отчет надо включать не всех сотрудников. Кого надо – перечислено в пункте 3 статьи 11 Федерального закона № 27-ФЗ о персучете.

Это, в частности, работники, которые: имеют право на досрочную пенсию;

работали в сельском хозяйстве;

«чернобыльцы»;

чиновники;

вахтовики;

имели периоды простоя или отстранения от работы;

выполняли гособязанности с сохранением места работы;

были в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет;

были в отпуске без содержания;

мобилизованы с приостановкой трудового договора.

Если таких сотрудников в компании нет, то сдавать подраздел 1,2 формы ЕФС-1 не надо. Если есть, надо сдать отчет, включив туда только эту категорию работников.

Вместе с тем в течение года надо сдать отчет при назначении пенсии сотруднику (по запросу СФР) и в случае ликвидации компании (пункт 11 статьи 11 закона № 27-ФЗ). Для этих случаев списка определенных работников нет. То есть, при ликвидации надо сдать отчет на всех сотрудников поголовно.