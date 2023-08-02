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Налог на прибыль

Когда инвестиционный вычет по налогу на прибыль надо восстановить и пересчитать налог

В регионе может быть установлен инвестиционный вычет по налогу на прибыль по расходам в виде пожертвований определенным организациям на определенные цели.
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Речь идет о пожертвование, перечисленном в целях поддержки:

государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры;

НКО (фондам) на формирование целевого капитала.

Но если получатель использовал это пожертвование не по целевому назначению, компания-плательщик не должна пересчитывать налог на прибыль. Такой нормы по восстановлению и уплате в бюджет налога на прибыль нет в НК РФ.

Если же произошел возврат пожертвования, то расхода, по сути, не было. В этом случае налог на прибыль надо пересчитать.

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.04.2023 № 03-03-06/1/36313.

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Комментарии

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