Когда инвестиционный вычет по налогу на прибыль надо восстановить и пересчитать налог

Речь идет о пожертвование, перечисленном в целях поддержки:
государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры;
НКО (фондам) на формирование целевого капитала.
Но если получатель использовал это пожертвование не по целевому назначению, компания-плательщик не должна пересчитывать налог на прибыль. Такой нормы по восстановлению и уплате в бюджет налога на прибыль нет в НК РФ.
Если же произошел возврат пожертвования, то расхода, по сути, не было. В этом случае налог на прибыль надо пересчитать.
Об этом сообщает Минфин в письме от 20.04.2023 № 03-03-06/1/36313.
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