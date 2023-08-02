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УСН

🎁 Жена-ИП должна платить налоги за подарки от мужа

Муж подарил жене недвижимость. Причем оба супруга – ИП. Если такая недвижимость не предназначена для личных нужд, то жена должна заплатить налог с ее рыночной стоимости.
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Если женщина применяет УСН, то надо заплатить налог по УСН. Об этом сообщает ФНС в письмеот 24.07.2023 № БС-4-11/9359@.

Налоговики в своем разъяснении ссылаются на судебную практику – например, по делам № А70-7735/2020, № А28-8623/2021.

Если бизнес-леди утратила право на УСН и перешла на ОСНО, то будет не налог по УСН, а НДФЛ.

При этом в статье 217 НК РФ есть норма по освобождению от налога при дарении между членами семьи.

Но эта норма действует только для имущества, используемого в личных целях.

А дарение между двумя ИП – вообще ничтожная сделка по статье 168 ГК РФ.

Таким образом, при ОСНО освобождения от НДФЛ не будет при получении в дар бизнес-недвижимости женой от мужа. Как пример – дело № А42-3385/2020.

Комментарии

1
  • Логотип id50786527
    id50786527 1 час назад

    Andrey Pavlovskiy

    а жена настолько тупа, что ей это приходится объяснять?

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