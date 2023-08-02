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Налог на прибыль

Для налоговых льгот передачу товаров мобилизованным можно доказать любыми документами

Передача товаров мобилизованным (даже если это не сотрудники компании) можно включать в расходы по налогу на прибыль, не облагать НДС и НДФЛ.
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Освобождение от НДФЛ идет по пункту 93 статьи 217 НК РФ. Речь идет о передаче денег и имущества мобилизованным, контрактникам, членам их семей при условии, что такие доходы связаны с прохождением военной службы.

При этом передача имущества, отраженная в этой норме НК РФ, не облагается НДС и включается в расходы по налогу на прибыль.

Но в НК РФ не говорится, какими документами доказать такую передачу. Подойдут любые документы, утверждает Минфин в письме от 22.05.2023 № 03-07-15/46499.

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Комментарии

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