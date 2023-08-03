👨‍🏫 Вебинар: Отпускные-2023, новые правила: от оформления до НДФЛ, взносов и отчетности. 10 августа в 11:00 мск

Сезон отпусков в разгаре и необходимо проверить все документы для его оформления. Работодатель должен правильно и своевременно рассчитаться с работниками. Также необходимо правильно начислить и вовремя перечислить НДФЛ и страховые взносы, а также заполнить 6-НДФЛ.
На вебинаре разберем:
График отпусков.
Расчет отпускных.
Выплаты отпускных и зарплаты. Сроки.
НДФЛ и Страховые взносы. Их уплата.
Уведомления.
Отражение НДФЛ с отпускных в расчёте 6-НДФЛ.
Отпускные у мобилизованных.
Отпускные в новых регионах России.
Ждем вас на вебинаре10 августа в 11:00 мск
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