👨‍🏫 Вебинар: Отпускные-2023, новые правила: от оформления до НДФЛ, взносов и отчетности. 10 августа в 11:00 мск

С 2023 года вступили в силу обновленные правила предоставления отпусков, изменился порядок уплаты НДФЛ и страховых взносов. В этом надо разобраться, чтобы избежать претензий контролеров.

Сезон отпусков в разгаре и необходимо проверить все документы для его оформления. Работодатель должен правильно и своевременно рассчитаться с работниками. Также необходимо правильно начислить и вовремя перечислить НДФЛ и страховые взносы, а также заполнить 6-НДФЛ.

На вебинаре разберем:

График отпусков. Расчет отпускных. Выплаты отпускных и зарплаты. Сроки. НДФЛ и Страховые взносы. Их уплата. Уведомления. Отражение НДФЛ с отпускных в расчёте 6-НДФЛ. Отпускные у мобилизованных. Отпускные в новых регионах России.

Ждем вас на вебинаре10 августа в 11:00 мск