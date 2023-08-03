Налоговые доначисления бизнесу снизились в два раза, посчитали в ВШЭ

В первом полугодии ФНС доначислила 84 млрд рублей и провела в два раза меньше выездных налоговых проверок.

В первом квартале 2023 года ФНС доначислила юрлицам, ИП и физлицам 84 млрд рублей. Для сравнения, в том же периоде 2022 года, размер доначислений составил 168 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на расчеты ВШЭ.

Также в два раза снизилось число выездных налоговых проверок. В первом полугодии 2023 года их стало 1,5 тыс., а в аналогичном периоде прошлого года было 2,6 тыс.

Доначисления возникают, когда предприятию пересчитывают налоговую базу, включая недоимки, штрафы и пени за просроченные платежи.

В среднем суммарный объем претензий, в том числе доначисленные налоги, пени и штрафы, за одну проверку составил 57 млн рублей. Это на 9 млн меньше аналогичного показателя сопоставимого периода, — сказал эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.

Такие результаты, по мнению авторов исследования, говорят о том, что давление на бизнес снижается, а сотрудники налоговой больше занимаются профилактической работой.

Основной акцент сместился на мероприятия предпроверочного анализа и информирование плательщика о его результатах через проведение так называемых комиссий по легализации налоговой базы, когда бизнесу предлагают добровольно уточнить свои обязательства по сборам, — сказал управляющий партнер Tax&Legal Management Василий Ваюкин.

В 2022 году ФНС доначислила рекордную сумму налогов — 685,7 млрд рублей. Налоговая стала проводить меньше проверок, но размеры доначислений в разы выросли.

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