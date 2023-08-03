Передачу имущества участникам СВО включают в расходы при ОСНО и УСН, а расходы на его доставку – не включают

Безвозмездная передача денег и имущества мобилизованным, контрактникам в зону СВО идет в расходы по налогу на прибыль и УСН. Но есть нюансы.

В частности, под льготу попадает передача:

мобилизованным гражданам;

проходящим военную службу по контракту;

заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании;

находящимся на военной службе в войсках нацгвардии;

членам их семей.

Такие расходы учитываются и при ОСНО, и при УСН.

Кроме того, в расходы по налогу на прибыль можно включить безвозмездную передачу НКО, входящей в реестр СОНКО. А вот для УСН такой расход не учитывают.

Что касается расходов по передаче имущества на СВО (хоть непосредственно физлицам, хоть через СОНКО), то они не учитываются ни при ОСНО, ни при УСН.

То есть, само имущество идет в расходы, а затраты на его передачу в зону СВО – не идут.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.06.2023 № 03-03-06/1/50313.

Смотрите в нашей таблице порядок учета расходов.

Ранее Минфин уже заявлял, что доставка имущества в зону СВО (ГСМ, зарплата водителям, командировочные) не идет в расходы у бизнеса (письмо от 10.04.2023 № 03-03-06/1/31624).