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Экономика России

Путин: к концу года производство вырастет до 12%

Президент призвал сохранить темы роста производства в стране.
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В годовом измерении рост производства в РФ может составить 12%. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на президента Владимира Путина.

Во втором квартале рост производства сохраняется, если у нас был в первом квартале 1,2% примерно, то сейчас 1%. На секундочку, в годовом измерении это будет уже 12%, если нам с вами удастся это сохранить. А нужно постараться это сделать, — сказал глава государства.

По словам президента, лучшие показатели сейчас в сфере производства компьютеров, электроники, металлургических изделий, электрического оборудования и транспортных средств (автомобили не учитываются).

Спад заметен в производстве медикаментов и в области деревообработки.

Также Владимир Путин отметил, что дефицит рабочей силы не лучшим образом влияет на положение малых и средних предприятий.

Недавно мы писали, что на промышленных предприятиях установили новый рекорд по дефициту кадров. Показатели максимальные с 1996 года.

Комментарии

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