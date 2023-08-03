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Кадры

На промышленных предприятиях новый рекорд по дефициту кадров

Сотрудников не хватает в 42% компаний, этого никогда не было за 28 лет.
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В июле 2023 года на нехватку работников пожаловались 42% промышленных предприятий. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование Института экономической политики им. Гайдара.

Новые показатели дефицита кадров максимальные с 1996 года. В апреле 2023 года о нехватке персонала заявили 35% руководителей.

В условиях рекордного дефицита работников планы по найму сотрудников демонстрируют растущее желание предприятий избавиться от недостатка кадров, но не отражают, скорее всего, весь масштаб желаний предприятий, вынужденных считаться со скудными возможностями российского рынка труда, — говорится в исследовании.

Основная причина дефицита — на рынке труда нет работников с нужной квалификацией или специальностью. Вторая причина — работодатель предлагает не самые престижные вакансии с недостаточным уровнем зарплаты.

Объем подготовки специалистов рабочих профессий за последние десять лет снизился в четыре раза, — сказала Профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская.

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Комментарии

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  • Логотип klerk.nsk
    klerk.nsk 19 минут назад

    klerkГлавный бухгалтер

    зачем горбатиться у станка, когда вон у таксистов доход вырос в 2 раза, цены за проезд в такси подскочили в 2 раза, соответственно и доход таксистов подскочил также в 2 раза. Было 100 т.р. (в Новосибе), стало 200 т.р.

    Зачем на завод то идти? Хотя азиатские братья они на заводе и не пригодились бы, квалификации нет.

    • Логотип rorih
      rorih 11 минут назад

      Финансовый директор

      У нас в городе "Оборонка" просто пропылесосила рынок труда по рабочим специальностям. Хорошо у нас ИТ и есть возможность платить достойные зарплаты, а знакомые бизнесмены-производственники стонут... среднеквалифицированный сварщик 150-200 т.р. и найти не могут.

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