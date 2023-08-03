На промышленных предприятиях новый рекорд по дефициту кадров

Сотрудников не хватает в 42% компаний, этого никогда не было за 28 лет.

В июле 2023 года на нехватку работников пожаловались 42% промышленных предприятий. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование Института экономической политики им. Гайдара.

Новые показатели дефицита кадров максимальные с 1996 года. В апреле 2023 года о нехватке персонала заявили 35% руководителей.

В условиях рекордного дефицита работников планы по найму сотрудников демонстрируют растущее желание предприятий избавиться от недостатка кадров, но не отражают, скорее всего, весь масштаб желаний предприятий, вынужденных считаться со скудными возможностями российского рынка труда, — говорится в исследовании.

Основная причина дефицита — на рынке труда нет работников с нужной квалификацией или специальностью. Вторая причина — работодатель предлагает не самые престижные вакансии с недостаточным уровнем зарплаты.

Объем подготовки специалистов рабочих профессий за последние десять лет снизился в четыре раза, — сказала Профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская.

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