Для ИП упростили переход с платежек-02 на уведомления

Сейчас сдать уведомление по ЕНП можно как на бумаге, так и электронно, по ТКС или ЛК подписав его квалифицированной электронной подписью. С 1 октября ИП смогут сдавать уведомление через личный кабинет без КЭП.

Это самый простой и бесплатный способ отправки уведомлений. ИП не надо никуда идти (в ИФНС или на почту), не надо получать в ИФНС КЭП на токене. Можно будет дистанционно подать уведомление, не вставая с кресла.

В частности, если вы уже уплатили авансы по УСН за 1 и 2 квартал платежками-02 без уменьшения на фиксированные взносы, можно будет уточнить эти обязательства. Для этого надо сдать уведомления с кодами 34/01 и 34/02.

Напомним, уменьшать авансы по УСН теперь можно на все фиксированные взносы без их уплаты. Причем на все годовые взносы можно сразу уменьшить аванс по УСН за 1 квартал.

Новая норма про сдачу электронного уведомления по ЕНП без КЭП введена Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

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