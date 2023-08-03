Путин: Госзакупок иностранных автомобилей больше не будет

Президент Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом пишут «РИА Новости».
Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это, — сказал президент.
Также он добавил, что от импорта в целом надо отказываться, все базовые вещи должны быть собственного, отечественного производства.
Поэтому госзакупки иномарок должны быть исключены.
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