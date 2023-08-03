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Мошенничество

Больше 15 тысяч россиян потеряли в финансовых пирамидах около сотни миллионов

Компания прикрывалась сотрудничеством с банком «Тинькофф» и обещала инвесторам годовую доходность 985%.
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Центр экосистемной безопасности «Тинькофф» обнаружил финансовую пирамиду, в которой участвовали больше 15 тыс. человек. Об этом сказано в телеграм-канале «Тинькофф».

Несколько месяцев назад наши коллеги выявили финансовую пирамиду. В ней участвовало более 15 тысяч человек, а потенциальные потери исчисляются сотнями миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Сотрудники центра выявили рассылку, в которой компания In Touch Media, прикрываясь сотрудничеством с банком «Тинькофф», предлагала оформить кредитные карты и заработать.

Для этого просили установить приложение, внести депозит размером от 120 до 40 тыс. электронных долларов (USDT). Таким сотрудникам обещали годовую доходность 985% при вложениях от 1 тыс. USDT.

На самом деле компания не имеет к банку никакого отношения, в ее деятельности есть признаки финансовой пирамиды.

Сейчас пирамида «лопнула», но ее место уже стремятся занять похожие компании. Среди популярных по количеству отзывов в сети — Ready to buy, Unite to Live, Bethle Aster.

Комментарии

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