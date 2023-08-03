Компенсацию за отпуск считают в пропорции по правилам 1930 года

Если работник не использовал отпуска (в том числе дополнительные) за предыдущие годы, при увольнении ему выплачивают компенсацию за все неиспользованные отпуска. При этом надо высчитать пропорцию.

Отпуск положен за каждый рабочий год. Он составляет 12 полных месяцев, но в отличие от календарного года исчисляется не с 1 января, а со дня поступления работника на работу к конкретному работодателю.

Если работник отработал полный рабочий год и увольняется, ему положена компенсация за отпуск в полном объеме.

Если отработан неполный год – надо высчитать пропорцию.

В ТК РФ напрямую этот механизм не описан, но надо ориентироваться на Правила об отпусках, утвержденные НКТ СССР 30 апреля 1930.

Когда рабочий год полностью не отработан, дни для компенсации считают пропорционально отработанным месяцам. При этом излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца.

Количество дней отпуска для компенсации считают так: определяют стаж в полных месяцах, делят дни полного отпуска на 12 и умножают на количество месяцев. Из этой цифры вычитают дни отпуска, который уже отгулян.

Округлять дни для КНО не надо, но можно и округлить, но только в пользу работника.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 18.07.2023 № 14-6/ООГ-4763.

Пример

Сотрудник отработал с 01.10.2022 по 12.06.2023. Его отпуск – 28 + 5 = 33 дня, но отгулял он только 7 дней.

Стаж работника – 8 месяцев 12 дней, округляем до 8 месяцев.

За 1 месяц положен отпуск 33/12 = 2,75 дня.

Дни КНО = 8 х 2,75 = 22 дня.

Нюансы подсчета стажа для КНО – в нашем разборе.

Как считать отпускные и оформить это бланками – в другом нашем разборе.