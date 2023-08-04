С маркетплейсов не будут брать 0,5% оборота в пользу «Почты России»

Власти отклонили предложение обязать маркетплейсы и других представителей e-commerce платить 0,5% от квартального оборота товаров «Почте России». Об этом пишут «Ведомости».
«Почта России» предложила Минцифры взимать с маркетплейсов по 0,5% оборота на поддержку своей сети.
Отделения почты в отдаленных регионах приносят убытки в размере до 29 млрд рублей в год, но закрыть офисы невозможно. Маркетплейсам предложили продавать в труднодоступных пунктах свои товары и платить «Почте России».
Депутаты и Минпромторг выступили против сбора с маркетплейсов. Сами представители интернет-торговли отказываются платить подобный сбор.
Причем, Wildberries уже работает с пятью отделениями «Почты России», там в тестовом режиме происходит выдача заказов.
Гендиректор «Почты России» Михаил Волков считает, что на модернизацию отделений потребуется 140 млрд рублей, обустройство займет 10-15 лет.
Комментарии4
Вот это предложение) Почта России - просто 5 с плюсом, маркетинговые решения на все 10)))
А ведь совсем недавно обсуждалось, что Почта России для доставки своих грузов будет использовать дроны... Вот, оказывается, за чей счет планировался этот "банкет"... Пижоны.
Валентина Гернц
Почта России - стыд и срам! Вместо того, чтобы придумывать как тянуть деньги с маркетплейсов, наладили бы работу у себя, и цены бы вам не было.
Отзывы сотрудников: https://pravda-sotrudnikov.ru/company/fgup-pochta-rossii