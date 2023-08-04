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Маркетплейсы

С маркетплейсов не будут брать 0,5% оборота в пользу «Почты России»

Минпромторг и депутаты отказались брать деньги с маркетплейсов на поддержку убыточных почтовых отделений.
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Власти отклонили предложение обязать маркетплейсы и других представителей e-commerce платить 0,5% от квартального оборота товаров «Почте России». Об этом пишут «Ведомости».

«Почта России» предложила Минцифры взимать с маркетплейсов по 0,5% оборота на поддержку своей сети.

Отделения почты в отдаленных регионах приносят убытки в размере до 29 млрд рублей в год, но закрыть офисы невозможно. Маркетплейсам предложили продавать в труднодоступных пунктах свои товары и платить «Почте России».

Депутаты и Минпромторг выступили против сбора с маркетплейсов. Сами представители интернет-торговли отказываются платить подобный сбор.

Причем, Wildberries уже работает с пятью отделениями «Почты России», там в тестовом режиме происходит выдача заказов.

Гендиректор «Почты России» Михаил Волков считает, что на модернизацию отделений потребуется 140 млрд рублей, обустройство займет 10-15 лет.

Комментарии

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  • Логотип yekaterinamannikova
    yekaterinamannikova 45 минут назад

    Вот это предложение) Почта России - просто 5 с плюсом, маркетинговые решения на все 10)))

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 33 минуты назад

    «Почта России» предложила Минцифры взимать с маркетплейсов по 0,5% оборота на поддержку своей сети.

    А ведь совсем недавно обсуждалось, что Почта России для доставки своих грузов будет использовать дроны... Вот, оказывается, за чей счет планировался этот "банкет"... Пижоны.

  • Логотип gerntsv
    gerntsv 16 минут назад

    Валентина Гернц

    Почта России - стыд и срам! Вместо того, чтобы придумывать как тянуть деньги с маркетплейсов, наладили бы работу у себя, и цены бы вам не было.

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 7 минут назад

    Отзывы сотрудников:  https://pravda-sotrudnikov.ru/company/fgup-pochta-rossii

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