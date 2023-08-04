С маркетплейсов не будут брать 0,5% оборота в пользу «Почты России»

Минпромторг и депутаты отказались брать деньги с маркетплейсов на поддержку убыточных почтовых отделений.

Власти отклонили предложение обязать маркетплейсы и других представителей e-commerce платить 0,5% от квартального оборота товаров «Почте России». Об этом пишут «Ведомости».

«Почта России» предложила Минцифры взимать с маркетплейсов по 0,5% оборота на поддержку своей сети.

Отделения почты в отдаленных регионах приносят убытки в размере до 29 млрд рублей в год, но закрыть офисы невозможно. Маркетплейсам предложили продавать в труднодоступных пунктах свои товары и платить «Почте России».

Депутаты и Минпромторг выступили против сбора с маркетплейсов. Сами представители интернет-торговли отказываются платить подобный сбор.

Причем, Wildberries уже работает с пятью отделениями «Почты России», там в тестовом режиме происходит выдача заказов.

Гендиректор «Почты России» Михаил Волков считает, что на модернизацию отделений потребуется 140 млрд рублей, обустройство займет 10-15 лет.