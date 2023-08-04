Для уменьшения налога по уточненной декларации на ЕНС не надо ждать конца камералки

Если налоговики провели из вашей декларации суммы с плюсом, а с минусом не провели, жалуйтесь.

Именно так поступила участница нашего форума.

Ее историю мы рассказывали ранее. Бухгалтер сдала уточненку по УСН, по которой общая сумма налога (минимального) не изменилась. Но налоговики провели все начисления, а сторно (строки 050, 080, 110) не провели. Сказали, что надо ждать окончания камеральной проверки (3 месяца). А у компании нет лишних денег, чтобы пополнить сальдо ЕНС на эти непроведенные уменьшения.

Причем, непонятно, по какой норме НК РФ происходит такая задержка.

Бухгалтер направила жалобу, но налоговики попросили отозвать ее, и все исправили. Как выяснилось, всему виной – человеческий фактор.

Напомним, проведение отрицательных сумм только после окончания камералки налоговики практиковали и с первичными декларациями. Между тем, в статье 11.3 НК такое не предусмотрено.

Такую норму хотели внести в статью 11.3 НК законопроектом № 369931-8, но в итоге передумали. О том, как хотели сделать, мы рассказывали тут, а о том, как в итоге сделали – тут.

Приглашаем вас на вебинар «Все важные изменения в работе с ЕНС».

На вебинаре разберем:

1. Изменения в порядке работы с ЕНС в середине года.

2. Новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов.

3. Вопросы по сальдо ЕНС.

4. Как повлияли на работу бухгалтера поправки в НК по НДФЛ.

5. Что нужно учесть бухгалтеру после выхода из отпуска: изменения законодательства, проверка документов и операций.

Дата проведения – 24.08.2023, в 11:00 мск

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