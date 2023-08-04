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ЕНП (единый налоговый платеж)

Для уменьшения налога по уточненной декларации на ЕНС не надо ждать конца камералки

Если налоговики провели из вашей декларации суммы с плюсом, а с минусом не провели, жалуйтесь.
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Именно так поступила участница нашего форума.

Ее историю мы рассказывали ранее. Бухгалтер сдала уточненку по УСН, по которой общая сумма налога (минимального) не изменилась. Но налоговики провели все начисления, а сторно (строки 050, 080, 110) не провели. Сказали, что надо ждать окончания камеральной проверки (3 месяца). А у компании нет лишних денег, чтобы пополнить сальдо ЕНС на эти непроведенные уменьшения.

Причем, непонятно, по какой норме НК РФ происходит такая задержка.

Бухгалтер направила жалобу, но налоговики попросили отозвать ее, и все исправили. Как выяснилось, всему виной – человеческий фактор.

Напомним, проведение отрицательных сумм только после окончания камералки налоговики практиковали и с первичными декларациями. Между тем, в статье 11.3 НК такое не предусмотрено.

Такую норму хотели внести в статью 11.3 НК законопроектом № 369931-8, но в итоге передумали. О том, как хотели сделать, мы рассказывали тут, а о том, как в итоге сделали – тут.

Приглашаем вас на вебинар «Все важные изменения в работе с ЕНС».

 На вебинаре разберем:

1.    Изменения в порядке работы с ЕНС в середине года.

2.    Новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов.

3.    Вопросы по сальдо ЕНС.

4.    Как повлияли на работу бухгалтера поправки в НК по НДФЛ.

5.    Что нужно учесть бухгалтеру после выхода из отпуска: изменения законодательства, проверка документов и операций.

Дата проведения – 24.08.2023, в 11:00 мск

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Комментарии

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