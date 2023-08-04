Путин разрешил блокировать средства попавших под санкции иностранцев

Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества иностранных компаний и физлиц, против которых Россия применяет ограничительные меры. Об этом пишут «РИА Новости».
Подсанкционным лицам ограничат проведение финансовых операций, заблокируют денежные средства и имущество.
Такие меры могут применяться в случае недружественных действий иностранных государств, их органов и должностных лиц, если такие действия угрожают интересам и безопасности РФ.
В каждом конкретном случае решение о блокировке будет принимать президент на основе предложений Совета безопасности.
Организации, которые откажутся от блокировки средств рискуют остаться без лицензии Центробанка.
Организаторы азартных игр должны отказывать в приеме ставок и в выплате выигрыша подсанкционным лицам, иначе ФНС через суд потребует аннулирования лицензии букмекера.
Закон вступит в силу через 180 дней с момента официальной публикации.
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