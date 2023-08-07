Продажи продукции из Казахстана на Wildberries достигли 3,6 млрд тенге

Местные предприниматели увеличили продажи своей продукции на 116% год к году. В пересчете на рубли объем составил около 767,6 млн.

В первом полугодии 2023 года продажи продукции из Казахстана на маркетплейсе Wildberries достигли 3,6 млрд тенге или около 767,6 млн рублей. Об этом пишет портал retail.ru.

Продажи локальной продукции увеличились на 116% год к году.

В 2023 году в четыре раза выросло количество активных продавцов из Казахстана, которые продают свои товары на маркетплейсе.

Компания Wildberries с начала года открыла новые логистические объекты сразу в трех городах Казахстана. Это позволяет местному бизнесу сократить расходы и увеличить скорость доставки товаров для пользователей.

Самыми популярными товарами локального производства стали продукты (1,1 млрд тенге), одежда (431,7 млн тенге), хозяйственные- (345,2 млн тенге) и товары для дома (315,2 млн тенге), а также косметика и парфюмерия (307 млн тенге).

Зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Проходите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса»!

Вы поймете особенности учета, налогов и документооборота на маркетплейсах. А также получите все необходимые навыки, занимаясь онлайн пару часов в день.