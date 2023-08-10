Сколько просить за услуги бухгалтера на производстве, если нужно вести кадры и воинский учет? «Клерк» помог разобраться

Бухгалтер из Санкт-Петербурга — Светлана попросила о помощи — определиться, сколько просить за свои услуги (или предложить преемнику).
Список обязанностей оказался обширным. Кроме учета на производстве и других чисто «буховских» обязанностей, сотруднику нужно вести учет кадров, воинский учет, даже возможно что-то восстановить.
Коллегам показалось, что обязанностей на одного бухгалтера приходится много. Тем более это производство, там нюансов хватает.
Называли разную зарплату, например, посчитали, что бухгалтер тут выступает все лишь как оператор:
Другие посчитали, что нужно просить гораздо больше:
Параллельно обсуждение шло и на нашем форуме в аналогичной теме.
Там к поиску истины подключились наши эксперты — предложили несколько исследований по теме. В итоге Светлана пришла к выводу, что разброс зарплат очень сильный.
Золотую середину, пожалуй, удалось найти после размещения «Клерком» опроса на эту тему. Бухгалтеры пришли к тому, что в среднем за такую работу нужно платить 70-80 тысяч рублей в месяц.
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