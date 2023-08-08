РНКБ присоединится к пилотному проекту по работе с цифровым рублем

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) войдет в состав второй группы, которая будет задействована в пилотном проекте по цифровому рублю. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления банка Михаила Якунина.
Недавно мы писали, что Центробанк в августе начнет пилотный запуск операций с цифровым рублем, в которых будут участвовать 13 банков из первой группы.
Во вторую группу могут войти еще 10 банков, среди которых РНКБ. Остальные девять организаций обещали объявить о своем участии позднее.
Мы будем участвовать в проекте по внедрению цифрового рубля. РНКБ будет во второй пилотной группе. В следующем году у нас будет пилотное тестирование, а с 2025 года — уже полноценная работа, — сказал Михаил Якунин.
На первом этапе тестирования работать с цифровым рублем будет около 500 сотрудников из 13 банков.
Они будут проверять открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение, а также переводы цифровых рублей и оплату ими покупок и услуг.
С 1 января 2025 года за платежи цифровыми рублями с бизнеса будут удерживать 0,3% от суммы операции. До этого момента все операции будут бесплатным.
В широкий оборот цифровой рубль войдет в 2025 году.
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