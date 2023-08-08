РНКБ присоединится к пилотному проекту по работе с цифровым рублем

Банк войдет во вторую группу из 10 банков. Его сотрудники будут тестировать работу с новой валютой, платежи и переводы цифровых рублей, а также открытие и закрытие электронных кошельков.

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) войдет в состав второй группы, которая будет задействована в пилотном проекте по цифровому рублю. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления банка Михаила Якунина.

Недавно мы писали, что Центробанк в августе начнет пилотный запуск операций с цифровым рублем, в которых будут участвовать 13 банков из первой группы.

Во вторую группу могут войти еще 10 банков, среди которых РНКБ. Остальные девять организаций обещали объявить о своем участии позднее.

Мы будем участвовать в проекте по внедрению цифрового рубля. РНКБ будет во второй пилотной группе. В следующем году у нас будет пилотное тестирование, а с 2025 года — уже полноценная работа, — сказал Михаил Якунин.

На первом этапе тестирования работать с цифровым рублем будет около 500 сотрудников из 13 банков.

Они будут проверять открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение, а также переводы цифровых рублей и оплату ими покупок и услуг.

С 1 января 2025 года за платежи цифровыми рублями с бизнеса будут удерживать 0,3% от суммы операции. До этого момента все операции будут бесплатным.

В широкий оборот цифровой рубль войдет в 2025 году.