Чиновники смягчили требования к учету прибыли КИК

В налоговом кодексе изменили требования к учету прибыли контролируемой иностранной компании.

Поправки в статью 25.15 НК внесли Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ. Статью дополнили положением, что установленный порядок учета не применяется в отношении прибыли КИК, если она является иностранной структурой без образования юридического лица и одновременно соблюдаются следующие условия:

эта структура в соответствии со своим личным законом является формой осуществления коллективных инвестиций;

прибыль структуры в соответствии с ее личным законом не подлежит налогообложению;

распределенная указанной структурой прибыль в пользу своих участников или бенефициаров подлежит учету при определении налоговой базы по налогам у налогоплательщиков, признаваемых контролирующими лицами этой структуры.

Поправки вступят в силу с 31 августа 2023 года.

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