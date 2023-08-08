Из-за перепланировки квартиры не придется платить НДФЛ при ее продаже

Сейчас срок владения квартирой в случае ее перепланировки (когда из одной делают две или из двух одну) начинает идти заново. Это исправят.

Проект с масштабными поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.

Речь идет о продаже жилья, образованного в результате раздела, перепланировки или реконструкции жилого помещения. То есть когда из исходного помещения образуются новые.

Срок владения этим новым жильем для целей НДФЛ при его продаже будут считать с учетом срока владения исходным помещением.

Таким образом, если владеть квартирой более 5 лет, потом разделить ее на две отдельных и сразу продать, НДФЛ не будет.

Сейчас в таком случае надо платить НДФЛ, утверждает Минфин в письмах от 04.07.2023 № 03-04-05/62245, от 08.12.2022 № 03-04-05/120364.

Если же наоборот, из двух квартир делают одну, то срок владения новой квартирой будет идти от даты покупки той старой квартиры, которая была куплена позже.

Также в НК РФ пропишут порядок учета расходов для базы по НДФЛ при продаже таких новых квартир, образованных из старых. Можно будет учитывать расходы по исходному жилью пропорционально площади нового жилья.