Если строительство остановилось из-за кризиса, то это квалифицируется как простой

Если строительство объекта приостанавливается на неопределенный срок из-за финсложностей, то время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней зарплаты работника.

Согласно ст.72.2. ТК приостановка строительных работы по причинам экономического характера квалифицируется как простой. Работодатель, если простой произошел по его вине, обязан оплатить время простоя сотрудникам в размере не менее двух третей средней зарплаты (ст.157 ТК).

Большое значение имеет то, кто виновен в возникновении простоя. Виновник простоя не получает ничего, с него может быть взыскан ещё и материальный ущерб, а все остальные получают оговоренный законодателем процент от зарплаты. Такую позицию подтвердил Роструд в своем письме № 1276-6-1 от 12 мая 2011 г.

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