Если строительство остановилось из-за кризиса, то это квалифицируется как простой

Согласно ст.72.2. ТК приостановка строительных работы по причинам экономического характера квалифицируется как простой. Работодатель, если простой произошел по его вине, обязан оплатить время простоя сотрудникам в размере не менее двух третей средней зарплаты (ст.157 ТК).
Большое значение имеет то, кто виновен в возникновении простоя. Виновник простоя не получает ничего, с него может быть взыскан ещё и материальный ущерб, а все остальные получают оговоренный законодателем процент от зарплаты. Такую позицию подтвердил Роструд в своем письме № 1276-6-1 от 12 мая 2011 г.
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