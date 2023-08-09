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Учет в строительстве

Если строительство остановилось из-за кризиса, то это квалифицируется как простой

Если строительство объекта приостанавливается на неопределенный срок из-за финсложностей, то время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней зарплаты работника.
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Согласно ст.72.2. ТК приостановка строительных работы по причинам экономического характера квалифицируется как простой. Работодатель, если простой произошел по его вине, обязан оплатить время простоя сотрудникам в размере не менее двух третей средней зарплаты (ст.157 ТК).

Большое значение имеет то, кто виновен в возникновении простоя. Виновник простоя не получает ничего, с него может быть взыскан ещё и материальный ущерб, а все остальные получают оговоренный законодателем процент от зарплаты. Такую позицию подтвердил Роструд в своем письме № 1276-6-1 от 12 мая 2011 г.

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Комментарии

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