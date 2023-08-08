📢 Вебинар о налоговых вычетах по НДФЛ в 11.00 сегодня!

Успейте записаться на вебинар, он пройдет сегодня, 9 августа в 11.00 мск.
Спикер — Анна Бондаренко, юрист, налоговый консультант.
На вебинаре вы узнаете:
За какие расходы можно получить вычет.
Кто и за кого может получить вычет за лечение, что изменилось в вычете за лечении с 2023 года.
За какие спортивные секции можно получить вычет.
Нюансы получения вычета по договору долевого участия с 2023 года.
Какие ошибки в бывшей справке 2-НДФЛ или 6-НДФЛ препятствуют получению налогового вычета.
Изменения в получении вычета через работодателя.
Запишитесь на вебинар сейчас и смотрите его онлайн или в записи.
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