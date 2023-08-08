📢 Вебинар о налоговых вычетах по НДФЛ в 11.00 сегодня!

В 2023 году появился новый вычет за занятия спортом и фитнесом, с нюансами которого разобрались еще не все бухгалтеры. Изменились правила по вычетам за лечение. На вебинаре, кроме самих вычетов, спикер разберет ошибки в бывшей справке 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ, которые мешают сотрудникам получить возврат налога.