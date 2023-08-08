Как изменился юридический бизнес в 2023 году, расскажут 30 августа эксперты делового форума

Главы юридических департаментов и партнеры юридических фирм второй год подряд открывают деловой сезон на масштабном форуме по юридическому менеджменту и развитию организаций.

«Клерк» стал информационным партнером второго «Юридического бизнес-форума: лидеры и новая реальность – 2023», который состоится 30 августа 2023 года.

На площадке будут рассмотрены актуальные вопросы управления правовыми департаментами корпораций, а также проблемы развития юридического бизнеса.

В фокусе внимания ключевые вопросы менеджмента и маркетинга, стратегий развития организаций и личного бренда юриста, командообразования и лидерства, Legal партнерства и Legal Operations, Legal Tech и ИИ, Agile и Scrum, юридических СМИ и рейтингов.

В 13 сессиях выступят более 60 топовых спикеров.

Форум пройдет в Арарат Парк Хаятт Москва в формате четырех тематических треков: «Инхаус и консалтинг», «Консалтинг», «Развитие» и «Правовой PR».