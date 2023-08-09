Упрощенцев освободят от налога за изъятую землю

Расширят перечень доходов, которые освобождаются от налога при УСН.

В список войдет возмещение убытков в связи с изъятием земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

Проект с масштабными поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.

Сейчас по этому вопросу идет противоречивая практика.

Минфин настаивает, что оплата за принудительно изъятую землю и недвижимость на ней идет в доходы (письмо от 24.03.2023 № 03-11-06/2/26040).

ВАС ранее указывал, что в расчет компенсации бизнесу за изъятую местными или федеральными властями землю не берут налог на прибыль, который должен уплатить бывший собственник, лишенный своего имущества. А раз так, то и платить налог с такой компенсации не надо. (дело № А32-7432/2007-56/191-2008-56/23).

ФНС под давлением судебной практики разрешила не облагать налогом по УСН компенсацию за изъятую у бизнеса недвижимость (письмо от 29.07.2022 № СД-4-3/9846@).

Ранее мы рассказывали, как у компании на УСН отобрали имущество и заставили платить за это налог. Помог Верховный суд. Решение ИФНС отменили.

Теперь эти споры закончатся. Норму об освобождении от налога по УСН четко пропишут в НК РФ.

Эти поправки Минфин анонсировал еще в прошлом году. Они должны были войти в законопроект (на 300 страниц) по мотивам основных направлений налоговой политики. Но в итоге закон принят без этих поправок. Однако про них не забыли и включили их в новый законопроект.