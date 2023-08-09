Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

УСН

Упрощенцев освободят от налога за изъятую землю

Расширят перечень доходов, которые освобождаются от налога при УСН.
23

В список войдет возмещение убытков в связи с изъятием земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

Проект с масштабными поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.

Сейчас по этому вопросу идет противоречивая практика.

Минфин настаивает, что оплата за принудительно изъятую землю и недвижимость на ней идет в доходы (письмо от 24.03.2023 № 03-11-06/2/26040).

ВАС ранее указывал, что в расчет компенсации бизнесу за изъятую местными или федеральными властями землю не берут налог на прибыль, который должен уплатить бывший собственник, лишенный своего имущества. А раз так, то и платить налог с такой компенсации не надо. (дело № А32-7432/2007-56/191-2008-56/23).

ФНС под давлением судебной практики разрешила не облагать налогом по УСН компенсацию за изъятую у бизнеса недвижимость (письмо от 29.07.2022 № СД-4-3/9846@).

Ранее мы рассказывали, как у компании на УСН отобрали имущество и заставили платить за это налог. Помог Верховный суд. Решение ИФНС отменили.

Теперь эти споры закончатся. Норму об освобождении от налога по УСН четко пропишут в НК РФ.

Эти поправки Минфин анонсировал еще в прошлом году. Они должны были войти в законопроект (на 300 страниц) по мотивам основных направлений налоговой политики. Но в итоге закон принят без этих поправок. Однако про них не забыли и включили их в новый законопроект.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Жизнь в деревне в Сербии. Особенности и стоимость недвижимости

    В последние годы все больше людей из различных стран стремятся обратить внимание на жизнь в сельской местности, где время идет своим тихим ходом, и жители наслаждаются природой и спокойствием. 

    Жизнь в деревне в Сербии. Особенности и стоимость недвижимости
    8
    Логотип News_online
    News_online
    Бухгалтеры

    Польза пилатеса для бухгалтеров. Как «злая кошка» поможет с болью в спине

    Мягкую силу пилатеса высоко оценили тысячи и тысячи людей по всему миру. Почему? Да потому, что пилатес — это комплекс упражнений, который гарантирует статную осанку и помогает, как говориться, навести талию там, где надо! Пилатес очень полезен для людей с сидячим образом жизни, в том числе для бухгалтеров.

    Польза пилатеса для бухгалтеров. Как «злая кошка» поможет с болью в спине
    4
    41
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Право

    Искусственно созданные условия для начисления неустойки приведут к печальным последствиям

    Давно известна схема, когда в рамках договорных отношений с подконтрольным поставщиком/покупателем компания включает в договор положения об уплате неустойки космических масштабов. Интерес представляет отсутствие НДС для одной из сторон и/или возможность принять в расходы суммы выплаченных контрагенту неустоек.

    Искусственно созданные условия для начисления неустойки приведут к печальным последствиям
    12
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Ведение документооборота

    Переводим бумажные документы в цифровые в 1С. Функция распознавания документов

    В бизнесе важна скорость передачи и обработки информации. Поэтому нередко документы в бухгалтерию передаются не только в виде оригиналов на бумаге, но и в виде сканов и фотографий. Приходится тратить много времени, чтобы рассмотреть каждую букву и цифру и внести данные в программу.

    Переводим бумажные документы в цифровые в 1С. Функция распознавания документов
    40
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Маркетплейсы

    Оцифровка Wildberries в 2023 году: ошибки, нюансы и кейсы

    Любой компании важно принимать решения на основе цифр. А если вы поставщик маркетплейса, то этих цифр у вас будет так много, что можно быстро запутаться. В этой статье обсудили особенности оцифровки Wildberries в 2023 году. Поговорили про специфику, проблемы и кейсы.

    Оцифровка Wildberries в 2023 году: ошибки, нюансы и кейсы
    33
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзор законопроектов

    Налоговый обзор. Налог на самозанятых для маркетплейсов, повышение вычетов по НДФЛ, неконституционность срока назначения проверки

    Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за июль 2023.

    61
    Читать еще