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НДС

Расходы на рекламные товары, необлагаемые НДС, повышена до 300 рублей

Изменились правила начисления НДС при раздаче рекламных товаров. Теперь стоимость рекламного товара, передача которого не облагается НДС, увеличена в три раза — со 100 до 300 рублей.
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Не будет НДС, если для рекламы передают товары по 300 рублей за штуку. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс внесены Федеральным законом от 31.07.23 № 389-ФЗ.

Если рекламные материалы не отвечают признакам товара, то есть не предназначены для реализации в собственном качестве, то при их передаче не будет НДС независимо от стоимости. Это, например, рекламные брошюры, проспекты, буклеты, листовки, значки с рекламной символикой. Если же речь идет о товаре (например, ежедневники, блокноты, ручки, пакеты, футболки), то здесь важна цена. Новый лимит — 300 рублей.

Новые правила начнут действовать с 31 августа 2023 года.

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Комментарии

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