Лимиты годовой выручки самозанятых могут начать индексировать

По аналогии с индексацией лимитов УСН, бизнес-омбудсмены предлагают каждый год увеличивать лимиты выручки самозанятых.

Региональные бизнес-омбудсмены предложили ежегодно индексировать предельный размер годовой выручки для самозанятых. Об этом пишет «ТАСС».

Сейчас годовой лимит для самозанятых составляет 2,4 млн рублей. Они должны платить налог на профессиональный доход в размере 4-6%. Другие обязательные платежи не предусмотрены.

По аналогии с индексацией порога на упрощенной системе налогообложения, нужно вводить для самозанятых коэффициент-дефлятор и ежегодно пересчитывать планку в соответствии с ним, — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

Омбудсмен Ростовской области Олег Дереза предложил повысить лимиты для самозанятых из сферы информационных технологий до 5 млн рублей уже сейчас, не дожидаясь появления коэффициента-дефлятора.

По словам Олега Дерезы, самозанятые IT-специалисты, веб-разработчики, программисты и дизайнеры получают доход от 200 тыс. рублей в месяц и не укладываются в установленные лимиты. В результате часть дохода уходит в «серую» зону.

Увеличенный лимит позволит отказаться от «серых» схем и полностью легализовать занятость.

Некоторые виды произведенной продукции имеют высокую долю себестоимости в итоговой выручке, и единая для всех планка выручки не учитывает этих особенностей, — сказал уполномоченный в Алтайском крае Андрей Осипов.

Он также предложил разрешить самозанятым в производстве продукции вычитать понесенные расходы из налогооблагаемой базы.