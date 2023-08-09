С 15 августа начнутся тесты реальных операций с цифровым рублем

В первой волне тестирования будут участвовать 13 банков, затем к ним присоединится вторая группа из 16 кредитных организаций.

Центробанк с 15 августа 2023 года запускает тестирование реальных операций с цифровыми рублями. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.

Пилот начнется 15 августа, буквально через несколько дней. Я должна сказать, что этот пилот будет, прежде всего, строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рубля между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях, — сказала Ольга Скоробогатова.

Все 13 банков подтвердили техническую готовность и начнут участвовать в тестировании цифрового рубля уже 15 августа.

В первом этапе будут участвовать Альфа-банк, «ДОМ.РФ», «Ингосстрах банк», ВТБ, ГПБ, «Киви банк», банк «Ак барс», МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Синара», Росбанк и ТКБ банк.

Также готовится вторая волна тестирования. К ней присоединятся еще 16 банков.

Недавно мы писали, что крымский банк РНКБ присоединится ко второй группе пилотного проекта по работе с цифровым рублем.

Принять участие смогут и жители страны. Они смогут «через какое-то время» подать заявки для участия в тестировании новой цифровой валюты.