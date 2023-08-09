ИИ быстрее внедрят в здравоохранение, чем в бухучет и управленку. А бухгалтеры и рады...

Мы нашли интересные результаты соцопроса от экспертов аналитического центра НАФИ*. По их данным опрошенные россияне считают наиболее вероятным применение технологий искусственного интеллекта в сферах безопасности, здравоохранения и освоения космоса. А 37% респондентов продолжают опасаться, что ИИ захватит мир.

Может быть они правы, и нам есть чего бояться. В Индии нейросети выступают на телевидении с новостями спорта и прогнозом погоды. В бухгалтерии нейросети тоже помогают, например, распознают документы и заносят их в 1С.

ИИ был бы полезен и для ведения управленческого учета, аналитики, прогнозирования в компании. А пока таким анализом чаще всего занимается бухгалтер. Именно он отвечает на вопрос директора «куда уходят деньги?».

Не ждите, когда программисты научат ИИ вести управленческий учет.

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*результаты опроса можно посмотреть тут

А вам нужен искуственный интеллект в бухгалтерии? Или справляетесь своими силами? Если есть пионеры, которые пробовали внедрять — делитесь в комментариях)