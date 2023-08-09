ИИ быстрее внедрят в здравоохранение, чем в бухучет и управленку. А бухгалтеры и рады...

Может быть они правы, и нам есть чего бояться. В Индии нейросети выступают на телевидении с новостями спорта и прогнозом погоды. В бухгалтерии нейросети тоже помогают, например, распознают документы и заносят их в 1С.
ИИ был бы полезен и для ведения управленческого учета, аналитики, прогнозирования в компании. А пока таким анализом чаще всего занимается бухгалтер. Именно он отвечает на вопрос директора «куда уходят деньги?».
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