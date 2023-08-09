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Отчетность

Новые штрафы для компаний за отчетность в 2023 году

В связи с приближающейся отчетностью за 9 месяцев, напомним, какие штрафы могут грозить компани за нарушения.
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В НК появились новые штрафные санкции, которые налоговики могут приминать к компаниям нарушившим порядок или сроки сдачи отчетности.

Речь идет про Федеральный закон от 31 июля 2023 года № 389-ФЗ, который внес поправки в статью 119 НК о штрафах за несданную отчетность, где появились новые виды нарушителей. За непредставление отчета о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах, будет налагаться штраф, как за несданные налоговые декларации и расчет по страховым взносам — 5% от не уплаченной в установленный срок суммы налога, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

А новая статья 126.3 НК грозит штрафом за неверные данные, поданные в ИНФС, для оформления стандартных НДФЛ-вычетов в упрощенном порядке, который установлен статьей ст. 221.1 НК. Согласно ей организацию оштрафуют в случае ошибки в размере: 20 % от суммы налога, неправомерно полученного работников в связи с предоставлением социального налогового вычета в упрощенном порядке на основании представленных организацией или ИП недостоверных сведений.

О всех последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете, а также главных изменениях в налоговом законодательстве вы узнаете 14 сентября 2023, в 11:00 по Москве на нашем вебинаре Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. Мастер-класс от топ-лектора.

Один из ведущих спикеров по теме налогообложения в России с многолетним опытом — Эльвира Митюкова на вебинаре разберет:

  1. Новые ФСБУ и бухгалтерская отчетность организации.

  2. Как работать с сальдо на ЕНС. Как вернуть переплату по налогам в 2023-2024 гг.

  3. Изменения в расчете:

    НДС, налога на прибыль, НДФЛ, страховых взносов.

  4. Изменения законодательства и практики проверок со стороны налоговой инспекции в 2023-2024 гг.

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Комментарии

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