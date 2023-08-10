«Яндекс» запустил сервис с погодой для бизнеса

Компания «Яндекс» разработала сервис с данными о погоде для бизнеса. Об этом сказано на сайте сервиса.
Платформу разрабатывали профессиональные метеорологи при участии отраслевых специалистов.
В2В-продукты Погоды используются для оптимизации операционной деятельности, адаптации бизнеса к погодным изменениям и снижению финансовых рисков, — сказано в сообщении «Яндекса».
Облачное решение поможет оценить погодные условия при планировании хозяйственной деятельности сезонного бизнеса и оценке рисков страховщиков.
Сервис способен определить точное время посевных работ, спрогнозировать объем сезонных продаж в ритейле, предупредить об аномальных отклонениях температуры и об осадках на шесть месяцев вперед.
Яндекс Погода предлагает пользователям архив исторических данных с 1956 года, а также архив прогнозов погоды.
Сервис доступен по подписке с бесплатным пробным периодом.
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