«Яндекс» запустил сервис с погодой для бизнеса

Предприниматели из сферы сельского хозяйства, ритейла, энергетики и страхования смогут оформить подписку и получать прогнозы того, как погода повлияет на их дело.

Компания «Яндекс» разработала сервис с данными о погоде для бизнеса. Об этом сказано на сайте сервиса.

Платформу разрабатывали профессиональные метеорологи при участии отраслевых специалистов.

В2В-продукты Погоды используются для оптимизации операционной деятельности, адаптации бизнеса к погодным изменениям и снижению финансовых рисков, — сказано в сообщении «Яндекса».

Облачное решение поможет оценить погодные условия при планировании хозяйственной деятельности сезонного бизнеса и оценке рисков страховщиков.

Сервис способен определить точное время посевных работ, спрогнозировать объем сезонных продаж в ритейле, предупредить об аномальных отклонениях температуры и об осадках на шесть месяцев вперед.

Яндекс Погода предлагает пользователям архив исторических данных с 1956 года, а также архив прогнозов погоды.

Сервис доступен по подписке с бесплатным пробным периодом.